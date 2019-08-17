Memura %3.5+3 zam teklifi
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memurla 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4'üncü toplantı yapıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu çalışanlarının maaşlarında, 2020'nin birinci 6 aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci 6 aylık döneminde yüzde 3, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2.5 oransal artış yapılmasının teklif edildiğini söyledi. Selçuk, “Her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde ise aradaki farkın, bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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