Memura %3.5+3 zam teklifi

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu çalışanlarının maaşlarında, 2020'nin birinci 6 aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci 6 aylık döneminde yüzde 3, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2.5 oransal artış yapılmasının teklif edildiğini söyledi. Selçuk, “Her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde ise aradaki farkın, bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” ifadelerini kullandı.