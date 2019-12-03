Memur maaş zammı ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ocak ayının yaklaşması ile 2020 memur zammı da gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Memur zammı 2020 ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı açıklandı mı? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. Vatandaşlar açıklanacak 2020 zam oranını bekliyorlar. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından da maaşlara yapılacak zam oranı da belli olacak.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı belirlenecek.

ENFLASYON MAAŞA NASIL YANSIYACAK?

Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2532 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 5.31’lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.088 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.765 liraya çıkacak.

2019 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.