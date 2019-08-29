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29 Ağustos 2019 Perşembe 09:16:19 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:17:07

Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

"Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle kabul edildi"

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu." dedi.

Baş, Sayıştay Başkanlığında toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair verdiği kararı açıkladı.

Beş günlük süre içerisinde yoğun mesai harcadıklarını ve kamuoyuna karşı ketum davranmaya çalıştıklarını belirten Baş, şu bilgileri verdi:

"Şüphesiz ki çalışanlarımızın sorunları çok. Bunların hepsini bu Kurul'da çözmenin mümkün olmadığını bizler de biliyoruz, sendikalar da biliyor. 800'ü aşkın madde üzerinde müzakere ettik ve oylama yaptık. Bunlardan büyük bir kısmı kabul edildi, kabul edilmeyenlerin gerekçeleri de ortaya konuldu. 800 madde içerisinde en önemlisi ve beklenileni zam oranları. Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi."

"Süreci tıkandığı yerden aldık, tekrar yoluna koyduk"

Kurul'un toplanmasının kendi başına önemli olduğunu ifade eden Baş, "Şüphesiz ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, kamu maliyesinin içerisinde bulunduğu ekonomik durum dikkate alındığında, enflasyon ortamı da göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin hüküm de karara bağlanmış oldu." dedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı Baş, istişare nitelikli çalışmalar yaptıklarını ve anlayışlı bir süreç işlettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurul'un, kanunda öngörülmüş olan sürecin tıkanması durumunda bu tür bir mekanizmayla sürecin açılabilmesine ilişkin ne kadar değerli bir sistematik olduğu da bu şekilde anlaşılmış oldu. Dolayısıyla süreci tıkandığı yerden aldık ve şu aşamada tekrar yoluna koymuş olduk. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu. Onlar karşı oylarını üç gün içerisinde yazacaklar. Daha sonra Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak. Sözleşme kamu çalışanlarına hayırlı olsun."

(AA)

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