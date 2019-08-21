Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 maaşlarını belirleyecek zam pazarlığında yasal süre doldu

  • Bist 100
    96247.9
  • Dolar
    5,7241
  • Euro
    6,3516
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Matrix efsanesi 4. serisiyle geri dönüyor! İşte kadrosundaki isimler Matrix efsanesi 4. serisiyle geri dönüyor! İşte kadrosundaki isimler
Beşiktaş'tan Everton'a flaş Cenk Tosun teklifi Beşiktaş'tan Everton'a flaş Cenk Tosun teklifi
Operasyon yöneten komutan anlattı: Dağlar terörden temizlendi Operasyon yöneten komutan anlattı: Dağlar terörden temizlendi
BİLSEM sonuçları açıklandı mı? ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfası BİLSEM sonuçları açıklandı mı? ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfası
Fenerbahçe'ye Marcos Rojo'dan şok istek Fenerbahçe'ye Marcos Rojo'dan şok istek
Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu
Avustralya Başbakanı Morrison: ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacağız Avustralya Başbakanı Morrison: ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacağız
Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi
Fenerbahçe'nin Mascherano'su Jailson oldu Fenerbahçe'nin Mascherano'su Jailson oldu
Frederiksen’in 'absürt' yorumu Trump'a Danimarka ziyaretini erteletti Frederiksen’in 'absürt' yorumu Trump'a Danimarka ziyaretini erteletti
Maduro ABD ile görüştüklerini doğruladı Maduro ABD ile görüştüklerini doğruladı
Galatasaray'da Falcao'nun yanına o isim geliyor Galatasaray'da Falcao'nun yanına o isim geliyor
ABD'den Ortadoğu'daki sorunların çözümü için 'yeni fikirler' önerisi ABD'den Ortadoğu'daki sorunların çözümü için 'yeni fikirler' önerisi
İspanya'dan Galatasaray için flaş iddia! Terim-Falcao... İspanya'dan Galatasaray için flaş iddia! Terim-Falcao...
Kaz Dağları’ndaki yağmanın fotoğrafı Kaz Dağları’ndaki yağmanın fotoğrafı
Sinem Kobal görüntüsüyle olay oldu! Sinem Kobal görüntüsüyle olay oldu!
Victor Wanyama Türkiye'ye geliyor Victor Wanyama Türkiye'ye geliyor
Şok iddia! İbrahim Kutluay sevgilisi Edwina Sponza'yı dövdü... Şok iddia! İbrahim Kutluay sevgilisi Edwina Sponza'yı dövdü...
Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek
Lice'de dev uyuşturucu operasyonu Lice'de dev uyuşturucu operasyonu
Radamel Falcao transferinde gerçek ortaya çıktı Radamel Falcao transferinde gerçek ortaya çıktı
Üniversiteliye iş fırsatı Üniversiteliye iş fırsatı
Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı
'Saraybosna'nın Kalbi' onur ödülü İngiliz aktör Roth'un oldu 'Saraybosna'nın Kalbi' onur ödülü İngiliz aktör Roth'un oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:03:32 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:34:44

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 maaşlarını belirleyecek zam pazarlığında yasal süre doldu

5.2 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 2020-2021 toplu sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Buradaki sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Kurula başvurması gerekiyor

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu.

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı.

Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.

Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Bu sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Hakem Kuruluna başvurması gerekiyor.

Başvuruyla devreye girecek Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

Memur - Sen açıkladı: Anlaşma sağlanamadı

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifaderine yer verdi.

- Hükümetin son teklifi yüzde 4 4'tü

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4 4, 2021'de yüzde 3 3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.

- Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10 10, ikinci yıl yüzde 8 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ