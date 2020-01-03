Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.



TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.