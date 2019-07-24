24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47:07 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07:48
Memurların zam talebi belli oldu! Son dakika haberi: Memur-Sen toplu sözleşme refah payı zam oranı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberine göre Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 87, ikinci yıl yüzde 66 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etti.
Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etti.
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