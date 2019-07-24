Memur emeklisinin maaş farkı yarın hesapta

Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda 2 kez zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.

ZAM YÜZDE 6’YA ÇIKTI

Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla da yüzde 5 zam yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4’ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak.

ÖDEMELER 25 TEMMUZ'DA

Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01’e çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yüzde 1’lik fark ödemelerinin yarın hesaplara yatacağını duyurdu.