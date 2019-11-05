Memur emeklisine çifte destek

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla ilave destekler veriliyor. Şimdi, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. Bu kapsamda gözler, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. KPDK'da memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep ve konu masaya yatırılacak.

GÖZLER KPDK TOPLANTISINDA

Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” çağrısı yaptı. Memur sendikaları da, bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” demeye hazırlanıyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

AYNI KADROYA EŞİTLİK

Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamayan konular, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıyor. Memur-Sen, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan memur emeklileri arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme istiyor.