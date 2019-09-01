Memur anneye yarım mesai hakkı geliyor

Hükümet, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımının "hizmet sınıfı, kadro unvanı ve kurumlara" göre belirlenmesi için kolları sıvadı. Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılamayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda yarı zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Evlat edinenler de bu haktan istifade edebilecek. Yarım zamanlı çalışma dönemi doğum sonrası analık izninin veya kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsıyor. Eşi doğum yapan memurun yarı zamanlı çalışma dönemi babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsıyor.

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