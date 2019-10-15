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15 Ekim 2019 Salı 10:13:29 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 10:13:57

Meme kanserine farkındalık için 'pembe' elektrik faturası

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla 3 milyon abonesine pembe renkte dizayn ettiği fatura gönderdi.

Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), meme kanserine dikkati çekmek için pembe renkte dizayn ettiği faturaları abonelerine ulaştırdı.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bu hastalığa dikkati çekmeyi amaçlayan şirket yetkilileri, faturalarını pembe renkte tasarlayıp abonelerine gönderdi. 

Bu ay 3 milyon müşterisine faturaların alt kısmında "Meme kanserinden korkma! Kendi kendine muayeneyle erken tanı hayat kurtarır." mesajını da ileten şirket, bu konuda 5 milyon kişiyi bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Faturaların üzerinde iletilen sosyal mesajların yanı sıra her yıl kadın çalışanları için meme kanserine yönelik bir bilgilendirme semineri gerçekleştiren şirket, bu yıl da meme kanserinde erken teşhiste önemli olan kendi kendine muayeneyi anlatarak çalışanları uyaracak. 360 derece bilinçlendirme kampanyası planlayan firmanın müşteri işlem yetkilileri ise pembe kurdele takacak.

Şirket, bugün ve yarın web sitesi ile sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkati çekecek.

(AA)

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