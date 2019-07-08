Megakent havacılığın merkezi

Havayolu taşımacılığının merkezi haline gelen İstanbul’daki havalimanlarından, bu yılın ilk yarısında 337 bin 218 sefer yapıldı. Yılın ilk yarısında yapılan seferler kapsamında Atatürk Havalimanı’nda geliş-gidiş seferleriyle 16 milyon 72 bin 534 yolcu taşındı.

Dış hat yolcusu fazla

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-haziran döneminde, 16 milyon 747 bin 818 yolcu misafir edildi. 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ilk yarısında, 4 milyon 160 bin 247 iç hat, 11 milyon 782 bin 585 dış hat yolcusu misafir edildi.

Kısa sürede büyük başarı

İstanbul Havalimanı’nda 6 ayda toplam 15 milyon 942 bin 832 yolcu, geliş-gidiş seferlerinden yararlandı. Böylece 6 aylık dönemde İstanbul'daki tüm havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, 48 milyon 763 bin 184 olarak belirlendi.