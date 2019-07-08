Megakent havacılığın merkezi
İstanbul'daki tüm havalimanlarından, yılın ilk yarısında düzenlenen 337 bin 218 iç ve dış hat seferiyle, toplam 48 milyon 763 bin 184 yolcu seyahat etti.
Havayolu taşımacılığının merkezi haline gelen İstanbul’daki havalimanlarından, bu yılın ilk yarısında 337 bin 218 sefer yapıldı. Yılın ilk yarısında yapılan seferler kapsamında Atatürk Havalimanı’nda geliş-gidiş seferleriyle 16 milyon 72 bin 534 yolcu taşındı.
Dış hat yolcusu fazla
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-haziran döneminde, 16 milyon 747 bin 818 yolcu misafir edildi. 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ilk yarısında, 4 milyon 160 bin 247 iç hat, 11 milyon 782 bin 585 dış hat yolcusu misafir edildi.
Kısa sürede büyük başarı
İstanbul Havalimanı’nda 6 ayda toplam 15 milyon 942 bin 832 yolcu, geliş-gidiş seferlerinden yararlandı. Böylece 6 aylık dönemde İstanbul'daki tüm havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, 48 milyon 763 bin 184 olarak belirlendi.
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