Mega projede kuleler yükseliyor

Bir süre geçişe kapatıldı

Çalışmalar sırasında gemilerin pervane suyundan oluşan dalgaların çalışmaları engellememesi için Çanakkale Boğazı çift yönlü ve tek yönlü olarak bazı günler transit gemi geçişlerine kapatıldı. Zorunlu geçiş yapması gereken gemilerin kaptanlarına ise düşük hızda seyretmeleri uyarısında bulunuldu. Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlanmalarının ardından Çanakkale’ye gönderileceği öğrenildi.