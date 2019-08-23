Mega projede kuleler yükseliyor
Tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle “simgelerin köprüsü” olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bloklarının köprü ayaklarına montajı başladı.
Bir süre geçişe kapatıldı
Çalışmalar sırasında gemilerin pervane suyundan oluşan dalgaların çalışmaları engellememesi için Çanakkale Boğazı çift yönlü ve tek yönlü olarak bazı günler transit gemi geçişlerine kapatıldı. Zorunlu geçiş yapması gereken gemilerin kaptanlarına ise düşük hızda seyretmeleri uyarısında bulunuldu. Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlanmalarının ardından Çanakkale’ye gönderileceği öğrenildi.
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