Mega havalimanında saatte 53 sefer yapıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda ocak-temmuz döneminde 22 milyon 143 bin 50 yolcunun ağırlandığı belirlendi. Temmuz ayında ise toplam 6 milyon 200 bin 218 yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Sadece temmuz ayındaki hava trafiği dikkate alındığında, İstanbul Havalimanı'ndan, bir saatte 53.5 uçağın geliş-gidiş seferi icra ettiği hesaplandı. Ayrıca, bu ayda, havalimanını kullanarak, iniş ya da kalkış yapan bir uçakta ortalama 156 yolcunun seyahat ettiği belirlendi.