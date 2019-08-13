Mega havalimanında saatte 53 sefer yapıldı
Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve sefer sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda ocak-temmuz döneminde 22 milyon 143 bin 50 yolcunun ağırlandığı belirlendi. Temmuz ayında ise toplam 6 milyon 200 bin 218 yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Sadece temmuz ayındaki hava trafiği dikkate alındığında, İstanbul Havalimanı'ndan, bir saatte 53.5 uçağın geliş-gidiş seferi icra ettiği hesaplandı. Ayrıca, bu ayda, havalimanını kullanarak, iniş ya da kalkış yapan bir uçakta ortalama 156 yolcunun seyahat ettiği belirlendi.
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