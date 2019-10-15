Mega Havalimanı'nda bir ilk daha! 3 uçak aynı anda inebilecek

İstanbul hava sahasında önemli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecek uygulamanın çalışmaları, milli imkanlar kullanılarak DHMİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla, geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını belirterek, “Dünyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışında herhangi bir ülkede uygulanmayan 'üç piste eşzamanlı iniş' uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattık” dedi.

EMNİYETTEN TAVİZ YOK

Turhan, böylece İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en önemli birkaç merkezden biri haline geleceğini bildirdi. Turhan, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

TAMAMEN YERLİ

“Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle, saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden, maksimum kapasiteyle etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmaları tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüz personelince yapılmıştır.”