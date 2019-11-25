Mega barajın çogu bitti azı kaldı

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

558 MEGAVAT KURULU GÜÇ

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralla 750 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

3 MİLYON LİRALIK ELEKTRİK

Türkiye’nin kendi öz kaynaklarıyla tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 154 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon liralık elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılı Nisan ayında devreye girmesi planlanıyor.