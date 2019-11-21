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21 Kasım 2019 Perşembe 22:18:41 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:32:59

Meclis yeni vergi düzenlemesi için karar verdi

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanun ile Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. Bu bedel, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 oranında alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Buna göre: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.

DHA

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