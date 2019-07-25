MB'nin faiz kararı sonrası borsa ve dolarda son durum

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 146 bin 11 puanı ve en yüksek 151 bin 460 puanı gördükten sonra günü yüzde 1ç73 düşüşle 146 bin 814 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.21 düşüşle yüzde 15.96 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.95 düşüşle yüzde 17.25 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası, 25 Şubat 2015 tarihinden sonra yaptığı ilk indirimde, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek yüzde 19.75 düzeyine indirdi.

Analistlere göre;

- enflasyonun yüzde 15 - 16 aralığına çekilmesiyle reel faiz yüzde 8.0'i bulması, MB'ye önemli bir manevra alanı oluştu,

- yıl sonu enflasyon öngörüsünü de yüzde 14.6 olarak açıklamış olan Merkez Bankası'nın, para politikasında beklenen gevşemeyi önden yüklemeli yapmaya karar verdiğini gösteriyor,

- ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler de, faiz indiriminin 4.25 ile, 3.0 puan dolayında yoğunlaşan beklentileri aşmasını sağladı.

Avrupa Merkez Bankası da (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi. Buna karşılık ECB, faizleri bundan sonra nasıl şekillendireceğine ilişkin yönlendirme metnini değiştirerek, birimlerinden para politikasının daha da gevşetilmesi için seçenekleri hazırlamalarını istedi:

"Yönetim kurulu, ilgili Eurosystem komisyonlarından faizlere ilişkin ileriye dönük yönlendirmeyi güçlendirecek yöntemleri değerlendirmesini istedi. Bu önlemler arasında, rezervlerin belirlenmesinde kademeli bir sistemin tasarlanması, olası yeni net varlık alımlarının büyüklük ve kompozisyonu için seçeneklerin ortaya konulması bulunuyor."

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6507 lira ve en yüksek 5.7731 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2975 lira ve en yüksek 6.4384 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0712 lira ve en yüksek 7.2217 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

(DHA)