26 Eylül 2019 Perşembe 17:37:57 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:40:05
MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.2 milyar dolar artışla 192.66 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre aynı dönemde, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 265 milyon dolar artarak 118.57 milyar dolar ile tarihi zirveye tırmanırken, kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 966.3 milyon dolar artarak 74.1 milyar dolara yükseldi.
(DHA)
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- MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
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