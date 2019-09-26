MB - Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre aynı dönemde, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 265 milyon dolar artarak 118.57 milyar dolar ile tarihi zirveye tırmanırken, kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 966.3 milyon dolar artarak 74.1 milyar dolara yükseldi.

(DHA)