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29 Ekim 2019 Salı 13:02:01 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 13:04:32

Marmaray'ı 6 yılda 403 milyon kişi kullandı: Türkiye nüfusunun 5 katı taşındı

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 6 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 5, İstanbul nüfusunun 27 katı yolcu taşıdı. Hatta taşınan yolcu sayısı 403 milyona ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen Marmaray, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla 29 Ekim 2013'te hizmete açılmıştı.

BİRÇOK İLKLERİ İÇİNDE BARINDIRIYOR

Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılında hizmete giren ve 153 yıllık geçmişiyle ile "Asrın Projesi" olarak adlandırılan Marmaray, teknolojik altyapısı, ekonomik büyüklüğü, demiryolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde barındırıyor

43 DURAKTA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Aradan geçen 6 yıllık sürede taşıdığı yolcu sayısı her geçen gün artan Marmaray, 5,5 yıl boyunca 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart'tan itibaren Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.

Bu tarihten sonra Gebze-Halkalı banliyö hattı olarak isimlendirilen Marmaray, aradan geçen 6 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 5, İstanbul nüfusunun 27 katı yolcu taşıdı. Bu hatta taşınan yolcu sayısı 6 yılda 402 milyon 685 bin 815'e ulaştı.

BANLİYÖ AÇILDIKTAN SONRA YOLCU SAYISI YÜZDE 125 ARTTI

Marmaray'da 29 Ekim 2013-12 Mart 2019 arasında taşınan yolcu sayısı 318 milyon 330 bin 118 olurken, 13 Mart-29 Ekim tarihlerinde söz konusu rakam 84 milyon 355 bin 697 olarak gerçekleşti.

Marmaray'da günlük taşınan yolcu sayısı ortalaması banliyö hattının açılmasıyla 162 binden yüzde 125 artışla 365 bin 176'ya çıktı. Okulların açılmasından bu yana pazar günleri hariç taşınan yolcu sayısı 420 bin ile 470 bin arasında değişiyor.

Hattın en yoğun durakları arasında başı çeken istasyonlar Sirkeci, Yenikapı, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi ve Söğütlüçeşme oldu.

GÜNLÜK 286 TRENLE HİZMET VERİLİYOR

Halihazırda, 43 istasyonun bulunduğu Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik mesafede, ortalama 120 dakikalık seyahat süresi ve günlük 286 trenle İstanbul halkına hizmet veriliyor.

Trenler, (birinci parkurda) Zeytinburnu- Söğütlüçeşme- Zeytinburnu arasında 8 dakika aralıklarla, (ikinci parkurda) Gebze-Halkalı-Gebze arasında ise 15 dakika aralıklarla yolcuların kullanımına sunuluyor.
İlk parkurda seyahat eden yolcular Gebze yönüne gitmek için Söğütlüçeşme istasyonumuzda, Halkalı yönüne gitmek için Zeytinburnu istasyonunda aktarma yapabiliyor.

Gebze'den Halkalı'ya 76,6 kilometrelik mesafe için maksimum 5,70 TL tam ücret belirlenirken öğrenciler bu mesafe için 2,75 TL ödüyor. Yolcular, kullandığı istasyon sayısına göre 2,60 TL ile 5,70 TL, öğrenciler ise 1,25 TL ile 2,75 TL arasında ödeme yapıyor.

(AA)

 

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