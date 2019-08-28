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28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23:31 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:25:07

'Marmara'nın Antalyası' şeftalide iddialı

Bilecik'te ürün çeşitliliği dolayısıyla "Marmara'nın Antalyası" olarak nitelendirilen Osmaneli ilçesinde 20 bin dekar alanda şeftali üreten çiftçiler, bu sezon iyi gelir elde etmeyi umut ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şeftali hasadı başlarken, üreticiler bu sezon iyi gelir elde etmeyi umut ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2002'de bin 200 dekar olan şeftali üretim alanı, bu sene 20 bin 833 dekara ulaştı. Bunun 20 bin dekarı Osmaneli'de bulunuyor.

Kalitesi, tadı ve aromasıyla ilgi gören, yıllık ortalama rekoltesi bin ton olan şeftalinin bir kısmı ihraç ediliyor. Büyük çoğunluğu ise Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine gönderiliyor.

İlçeye bağlı köylerin uygun toprak yapısı ve iklimi, çiftçilerin son yıllarda şeftaliye yönelmesini sağladı.

Hasada başlayan çiftçiler, bu sene de iyi bir gelir elde etmeyi umuyor.

"Marmara'nın Antalyası"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, şeftalinin ilçenin en önemli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

İlçenin, ürün çeşitliliğiyle "Marmara'nın Antalyası" olarak nitelendirildiğini belirten Şahin, "Özellikle İznik ve Mekece arasında kalan Beşevler, Yeniçınar, Çerkeşli gibi yörelerimizde şu an çok güzel şeftaliler yetişiyor. Burada çevre kirliliği yok çünkü tek bir sanayi kuruluşu yok. Bu anlamda ülke genelinde aroması en güzel şeftali bizde üretiliyor." dedi.

Şahin, son yıllarda talep fazlalığına paralel olarak Osmaneli'de şeftali üretim alanının arttığını dile getirdi.

Belediye olarak, meyve suyu üretimine yönelip çiftçilere destek olmayı planladıklarını aktaran Şahin, "Osmaneli şeftalimizi herkese tavsiye ediyoruz. Hem iri hem taze hem de tatlı." ifadelerin kullandı.

"Ürünün yüzde 80'ini Marmara Bölgesi'ne veriyoruz"

Çerkeşli köyünde 30 yıldır çiftçilik yapan Recep Sert ise heyecan içinde sezona başladıklarını anlattı.

Maliyetler nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını ancak umutlarının hep sürdüğünü vurgulayan Sert, "Pazarlamada sıkıntılar yaşıyoruz. En iyi şeftaliyi üretiyoruz, aromamız Bursa'ya göre daha iyi. Tercih ediliyoruz. Ürünün yüzde 80'ini Marmara Bölgesi'ne veriyoruz. Kaliteli ürünümüzü daha iyi fiyata satmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Fatma Sert de hasat için sabah erkenden ailece bahçeye gittiklerini belirtti.

Sıcak havada çalıştıklarını söyleyen Sert, "Mecburuz, yapmak zorundayız. Daha önceki yıllarda çok güzel kazandığımız zamanlar oldu. Bu yıl da umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

 

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