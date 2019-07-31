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31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03:06 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04:19

Marketlerde kurbanlık satışına üretici ve kasaplardan tepki

Büyük marketlerin kurbanlık satışı, üretici ve kasapların tepkisine neden oldu.

Büyük marketlerin kurbanlık satışı, üretici ve kasapların tepkisine neden oldu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dini vecibeler göz önüne alınarak kurbanlık kesiminin belli kuralları olduğunu anımsatarak, "Marketler tarafından yapılan kurbanlık kesimi ve satışını işin tabiatına aykırı olması bakımından doğru bulmuyoruz. Hiçbir market 'vatandaşa hizmet yapacağım.' diye zararına bu işe girmez. Olaya ticari yaklaşır ve mutlak kar amacı güder." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, marketlerce yapılan çeşitli kilogramlarda kurbanlık dağıtımı hizmetini uygun bulmadıklarına işaret ederek, marketler üzerinden yapılan kurbanlık satışlarına sıcak bakmadıklarını söyledi.

Marketlerin kurbanlık satışının haksız rekabete yol açtığını belirten Çelik, satışların aylarca hayvanlarını kurbanlık olarak yetiştiren üreticileri olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da vatandaşlardan market satışlarına itibar etmemelerini isteyerek, "Market satışlarında '14 kilogramlık koç' diyor, bunlar olsa olsa süt kuzusu olur. Süt kuzusu da kurban olmaz." dedi

Kurban pazarından marketlerin pay almaya çalıştığını ileri süren Yalçındağ, "Türkiye'de ortalama karkas ağırlık 280 kilogramlarda, bunu kemiğinden ayırıp da lop et haline getirdiğiniz de bu 230 kilogram gelir. Bunu 7 hisseye böldüğünüzde 33 kilogram olur. Zincir marketler bir kurbanı 7 kişiye değil de 14 kişiye pay ediyorlar galiba. Bu da işin başka bir yönü." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, marketlerde kurbanlık satışına düzenleme getirilmesi talep etti.

(AA)

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