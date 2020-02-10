Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

  • Bist 100
    120818
  • Dolar
    6,0062
  • Euro
    6,5788
  • Altın
    303,3090
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış! FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış!
Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi
İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı
Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var
İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli
Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek
Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak
Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada
Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti
Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek
Koronavirüs Çin ekonomisini geriletti! "Tüm ülkeler zarar eder, bir tek Türkiye kara geçer!" Koronavirüs Çin ekonomisini geriletti! "Tüm ülkeler zarar eder, bir tek Türkiye kara geçer!"
Bakan Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması Bakan Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması
16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı 16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı
6 TL'nin üzerine çıkmıştı! İşte dolarda son durum 6 TL'nin üzerine çıkmıştı! İşte dolarda son durum
Dayakçı patron Şahin Şeker'in davasında nihayet! Tokatçıya 14 yıl hapis istendi Dayakçı patron Şahin Şeker'in davasında nihayet! Tokatçıya 14 yıl hapis istendi
Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi
Jackie Chan'den koronavirüs hamlesi! Panzehir bulanlara büyük ödül Jackie Chan'den koronavirüs hamlesi! Panzehir bulanlara büyük ödül
Japonya uzaya askeri istihbarat uydusu gönderdi Japonya uzaya askeri istihbarat uydusu gönderdi
Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:35:08 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:36:08

Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1933 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketlerinden biri olan Tasarruf İplik firması, 87 yıl önce alınan makinelerle iplik üretiyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 87 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketleri arasında yer alan "Tasarruf İplik", bugün 242 ortağıyla bölgedeki halı fabrikalarına iplik üretmeyi sürdürüyor.

El dokuma halılarıyla meşhur Demirci'de 1928 yılında bölgenin iplik ihtiyacını karşılamak amacıyla "Tasarruf İplik" adında kooperatif kuruldu.

Yaklaşık 5 yıl geleneksel yöntemlerle iplik üreten kooperatif, 1933 yılında anonim şirkete dönüştü. Bu tarihten sonra elle iplik üretiminden vazgeçen firma, yurt dışından makine satın alarak fabrikasyona geçti.

Bölgedeki girişimcilerin ortak olduğu Tasarruf İplik'te, geçen sürede makine sesi hiç susmadı.

Demirci Atıf Akın Caddesi'nde 4 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren firma, 87 yıl önce alınan makinelerle iplik üretiyor. Sadece arızalanan parçaların yenisiyle değiştirildiği işletmede halen 15 kişi çalışıyor.

Şimdiye kadar 500 kişinin emekli olduğu firma, yıllık ortalama 240 ton iplik üretiyor.

Açılış belgesi fabrikada sergileniyor

Şirketin yönetim kurulu üyesi Hakkı Gümüşdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tasarruf İplik'in Türkiye'nin ilk 10 anonim şirketinden biri olduğuna işaret etti.

İstihdam ve ekonomik anlamda ülkeye ciddi katkı sağladıklarını kaydeden Gümüşdere, "Halı üreten firmalar yün iplik tedarikini bizden karşılıyorlar. Diğer yandan şehir dışında kilim ve halı imalatı yapanlara da şirketimiz tarafından yün iplik veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile kurulan bu şirketin o zaman imzalanan açılış belgesini bir tabloya hazırlattık. Şirketimize gelenler görüp inceleyebiliyor." diye konuştu.

Gümüşdere, 87 yıllık işletmenin herhangi bir modernizasyona gitmeden, tarihi yapısını bozmadan çarklarını döndürdüğünü dile getirdi.

Demirci tarihine ışık tutması açısından bu şekilde devam ettiklerini anlatan Gümüşdere, "Şirketimizin 2030 yılına kadar faaliyetini sürdürmesi için karar aldık. Kongremizi 2023 yılında yapacağız. İlçemizde organize sanayi kurulma çalışmaları var. Kurulması halinde buradaki makineleri oraya taşıyarak, faaliyetimizi orada sürdüreceğiz ama bu iş yeri aynı tarihi ile kalmaya devam edecek." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER