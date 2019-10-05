Maliyet düştü talep patladı

Yeni finansman kredi paketinde üreticiye “Enflasyon Endeksli Kredi Seçeneği” ve “Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneği” olarak 2 farklı faiz seçeneği sunulacak. Enflasyon faiz seçeneğinde, 0-2 yıl için TÜFE 2 puan, 2-10 yıl için TÜFE 3 puan olarak uygulanacak. DİBS faiz seçeneğinde, 0-2 yıl için DİBS 1 puan, 2-5 yıl için DİBS 2 puan, 5-10 yıl içinse DİBS 3 puan olarak güncellenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz mayıs ayında “İVME Finansman Paketi”ni açıklayarak, üreticilere yeni bir müjdeli haber vermişti. Kamu bankaları aracılığıyla yıl sonuna kadar kullandırılacak 30 milyarlık paketle; yerli üreticiye, hammadde, ara malı, makine ve tarım alanlarında düşük maliyetli kredi sağlanacağı ve 10 yıla kadar uzayan vadelerle, 2 yıla kadar ana para geri ödemesiz, 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi verileceği açıklanmıştı.



BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, İVME Finansman Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyonla mücadelede sağlanan başarı sayesinde, TÜFE endeksli kredi maliyetlerinde düşüş olduğunu belirtti. Bakan Albayrak, buna bağlı olarak İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’ne talebin arttığını aktardı. Hazine Bakanı Albayrak’ın verdiği bilgiye göre, İVME Finansman Paketi’yle, 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar liradan yüzde 83 artışla 9,5 milyar liraya yükselirken, kredi kullanım tutarı da yüzde 94 artışla 1,7 milyar liradan 3,3 milyar liraya ulaştı.



SERALARA CANSUYU



Bakan Albayrak'ın mesajında, İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi'nin sağladığı katkıları içeren tabloya da yer verildi. Buna göre, İVME Finansman Paketi kapsamında, 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar Türk lirasından yüzde 83 artışla 9,5 milyar Türk lirasına, kredi kullanım tutarı da 1,7 milyar Türk lirasından yüzde 94 artışla 3,3 milyar Türk lirasına yükseldi. Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı, Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi tutarı, 7 Ağustos'tan bugüne 1,9 milyar Türk lirasından yüzde 24 artışla 2,35 Türk lirasına ulaştı.

MİLLİ ÜRETİM İÇİN DESTEĞE DEVAM

Paketin özellikle sanayi ve tarımda, üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çeken Albayrak, “İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla birlikte İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı” ifadelerini kullandı.



ÜÇ SEKTÖRE CANSUYU



1-HAMMADDE



Ne üretmeli?

Medikal, eczacılık

Plastik, kauçuk

Suni ve sentetik iplikler

Kağıt karton ve mukavva

Yatırım kredisi iki yıla kadar geri ödemesiz, en fazla 10 yıl vade. Azami kredi tutarı 150 milyon TL.

İşletme kredisi Bir yıla kadar geri ödemesiz, en fazla 5 yıl vade. Azami kredi tutarı 30 milyon TL.

2-MAKİNE İMALATI



Ne üretilmeli?



Elektrikli makine ve aksamları

Bilgisayar, elektronik, optik

Motorlu taşıtların parçaları

Motor ve aksamları

Genel endüstri makineleri

Elektrikli teçhizat

Yatırım kredisi: iki yıla kadar geri ödemesiz, en fazla 10 yıl vade. Azami kredi tutarı 150 milyon TL.

İşletme kredisi: Bir yıla kadar geri ödemesiz, en fazla 5 yıl vade. Azami kredi tutarı 30 milyon TL.