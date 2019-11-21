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21 Kasım 2019 Perşembe 14:30:29 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:31:04

Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi

MAKZON öncülüğünde yerli ve milli kaynaklarla, TTK'nin kullandığı "Yer altı esnek mekanize tahkimat teçhizatı" sistemi "MAKZON 1" Zonguldak'ta üretildi.

Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatıyla Zonguldak MAKZON'un öncülüğünde Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) Eğitim Merkezinin atölyesinde, TTK'nin maden ocaklarında kullandığı ve ithal ettiği "kırk ayak" olarak tabir edilen sistemin ilk kez yerli ve milli kaynaklarla üretimi için çalışma başlatıldı.

TTK'nin Çin'den ithal ettiği sistem, MEKSA Eğitim Merkezinde yaklaşık 20 gün süren çalışmanın ardından "MAKZON 1" adıyla üretildi.

Sistemin tanıtım etkinliğinde konuşan Vali Bektaş, mekanize sistemin yapılmasıyla ilgili planlarının olduğunu ancak kısa sürede yapılmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

Zonguldak'ta maden makineleri imalatı kümelenmesiyle ilgili konuştuklarında, muhataplarının amaçlarının ne olduğunu anlayamadığını ifade eden Bektaş, şöyle konuştu:

"Partnerlerimiz ve beraber çalıştığımız arkadaşlarımız bu işi biliyorlardı. Bu ürünün ortaya çıkacağını biliyorduk ve bu daha bir başlangıç. Bizde bu ürünü üretecek bilgi ve teknoloji var, altyapı var, bu ürünü satacak bir pazar da var. Maden makineleri konusunda bizim bilgimizi ve becerimizi ürüne dönüştürüp hitap edebileceğimiz yerli bir pazar var, hem de bütün maden sektörüne, gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ürün verebileceğimiz devasa bir pazar var. TTK'nin bize olan yaklaşımı da güzel. Zonguldak'ta maden makine sektörünün bu yolda alınacak, yapılacak çok işleri var. Bu işlerin bir başlangıcı olacağını umuyoruz."

Zonguldak MAKZON Başkanı Murat Uzun, derneklerinin yeni kurulduğunu belirterek, "Çin'den ithal ettiğimiz bir ürünü tamamen yerli ve milli imkanlarla güç birliği yaparak ürettik. Hedefimiz, TTK'nin önümüzdeki süreçte alacağı yaklaşık 400 metrelik bir alan, bu da milyonlarca lira demek, bu paranın Çin'e gitmesini engellemiş olacağız." dedi.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise kurumun geçen yıl sistemi Çin'den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiğini anımsattı. Kiraz, Zonguldak'ta üretilen bu makinenin ihaleye çıkılmadan doğrudan temin yoluyla alınabileceğini kaydetti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Bülent Ecevit Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Umut Sefer Güneşcik, MEKSA sorumlusu Soner Aksakal ve ilgili firma yetkilileri de katıldı.

(AA)

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