Macaristan’da 3 çocuk yapana 31 bin euro

Macar hükümeti, evli çiftlerden üç çocuğu olanlara ise 31 bin euro (191 bin TL) geri ödemesiz kredi veriyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, genç nüfusun Macaristan’ı terk ederek daha fazla para kazanılan Batı Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, İrlanda) göçenlerin yüzünden ülke nüfusunun 10 milyonun altına düşmesine daha fazla tahammül edemeyince yeni kararlar almak zorunda kaldı. Evli çiftlerin en az 3 çocuk sahibi olmasını teşvik eden Orban hükümeti, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle oldukça ümitli. Çıkarılan kanunla ev satın alımlarını desteklemeye yönelik kredi programı, geniş ailelere yönelik araçlara sübvansiyonlar ve en az dört çocuğu olan kadınlar için ömür boyu kişisel vergi indirimi de yer alıyor.

(Star Gazetesi)