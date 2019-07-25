Maaş farkları ödenmeye başlandı mı? Temmuz maaş farkı için müjdeli haber!

Memur emeklilerine maaş farkları ödenmeye başladı

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyonu aşkın kişiye, yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı ödenecek.

Ödemeler banka ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılıyor.

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlara 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 25-28 Temmuz arasında ödeme yapılacak.

En düşük memur emekli maaşı 2 bin 521 lira

Enflasyon farkının ödenmesiyle en düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 521 lira oldu. En düşük emekli memur aylığına 142 lira zam yapıldı.