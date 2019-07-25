Maaş farkları ödenmeye başlandı mı? Temmuz maaş farkı için müjdeli haber!
Memur emeklileri maaş farklarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Binlerce memur maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. Ödemeler, bugün itibarıyla hesaplara yattı. 2 milyon 300 bin memur emeklisine, yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapılacak.
Memur emeklilerine maaş farkları ödenmeye başladı
Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyonu aşkın kişiye, yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı ödenecek.
Ödemeler banka ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılıyor.
SSK kapsamında gelir ve aylık alanlara 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 25-28 Temmuz arasında ödeme yapılacak.
En düşük memur emekli maaşı 2 bin 521 lira
Enflasyon farkının ödenmesiyle en düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 521 lira oldu. En düşük emekli memur aylığına 142 lira zam yapıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Maaş farkları ödenmeye başlandı mı? Temmuz maaş farkı için müjdeli haber!
- İTO Başkanı Avdagiç: Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı
- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Turizm rüzgarı İstanbul ve Türkiye için esiyor
- ABD'li yatırımcılar Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı
- Merkez faizi indirdi! Dolar tepetaklak oldu!