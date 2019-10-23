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23 Ekim 2019 Çarşamba 12:21:22 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:22:34

Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününde

Lübnan'da protestocular bugün de sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut ile diğer kentlerdeki birçok noktada yolları kapatarak eylemlerini sürdürdü.

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 7'nci gününde de devam ediyor.

Ülkedeki ekonomik durumu ve hükümetin iletişime yeni vergiler getirme girişimini protesto etmek için 17 Ekim'de protestolarına başlayan göstericiler, bugün de sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut ile diğer şehirlerdeki birçok noktada yolları kapatarak eylemlerini sürdürdü.

Gösterilerin başladığı günden beri banka ve okulların kapalı olduğu Lübnan'da, yolları kapatarak insanların şehir içi ve şehirler arası hareketini ciddi anlamda engelleyen eylemciler ile söz konusu yolları açmaya çalışan ordu birlikleri arasında zaman zaman arbedeler yaşanıyor.

Ülke genelinde yol kapatmanın yanı sıra yürüyüşler ve meydanlarda kitlesel gösteriler düzenleyen eylemciler, yönetimdeki tüm siyasi partileri yolsuzlukla suçlayarak gitmeleri yönünde çeşitli sloganlar atıyor.

Devrim hedeflerine ulaşıncaya kadar devam çağrısı

Protestocuların oluşturduğu "Devrim Gençleri" adlı grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl gösterilere devam edildiği ve devrim hedeflerine ulaşıncaya kadar Lübnan'ın meydan ve sokaklarından çekilmenin söz konusu olmayacağı belirtildi.

Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin istifaya çağrıldığı açıklamada, ülkede erken seçimlere hazırlık olarak halkın güvendiği bir teknokrat hükümeti oluşturulması talebinde bulunuldu.

İstifa etmemesi nedeniyle devlet işleyişindeki aksamalardan hükümetin sorumlu olduğu ileri sürülen açıklamada, mevcut hükümetin sorumluluğunu yerine getirmemesi dolayısıyla insanların ilaç, gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği öne sürüldü.

"Devrim Gençleri", Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde dillendirilen talepler doğrultusunda sivil aktivistlerin oluşturduğu bir grup olarak biliniyor.

Hükümetin reform paketi karşılık bulmadı

Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine pazartesi günü ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı. Hariri, 2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Hükümetin bahsi geçen reform paketi, meydanları dolduran büyük kalabalıkların gösterilerine son vermesini sağlamadı.

(AA)

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