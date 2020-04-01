LPG'de büyük indirim bekleniyor: 3 liraya kadar düşebilir
Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Dün benzin ve motorin fiyatına çifte indirim gelmişti. Bu kez de LPG'de indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
Brent petrolün varil fiyatının 23 dolar ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından gözlerin çevrildi.
90 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
Petrol fiyatlarının 23 dolara kadar inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları, düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarına da yansıyacağını belirtiyor.
Yaşanan gelişmelerle birlikte LPG'nin pompa fiyatında 85-90 kuruşluk indirim yapılmasını bekleyen sektör yetkilileri, büyük indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına da yansımasını bekliyor.
3 LİRAYA İNEBİLİR!
Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde İstanbul ve İzmir'de litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3 liraya kadar gerileyecekken, Ankara'da ise 3,07 lira olacak.
Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ile son olarak benzin 10 kuruş, motorin ise 8 kuruşluk indirim almış söz konusu indirimlerin ardından İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı kimi satış noktalarında 4 lira 98 kuruş seviyesine gerilemişti.
(Yeni şafak)
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