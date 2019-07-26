LPG ithalatı mayısta azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,81 azalarak 277 bin 326 tona düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, İngiltere, Rusya, Ekvator Ginesi ve Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,81 azalarak 277 bin 326 tona geriledi.

Mayısta, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 24,24 azalarak 7 bin 221 tona indi. İhracat, İsviçre, Lübnan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 35,3 artışla 101 bin 604 tona çıktı.

LPG satışı azaldı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta 65 bin 973 ton tüplü LPG, 10 bin 448 ton dökme LPG ve 263 bin 98 ton otogaz satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı mayısta yıllık bazda yüzde 3 azalırken, dökme LPG satışı yüzde 19,29 arttı. Otogaz satışı ise yüzde 2,06 azaldı. Böylece iç piyasada LPG satışı toplamda yüzde 2,06 azalmış oldu.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 77,49 ile otogaz birinci sırada yer alırken bunu yüzde 19,43 ile tüplü LPG, yüzde 3,08 ile de dökme LPG izledi.

AA