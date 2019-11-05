LPG fiyatına 10 kuruş zam

Konuyla ilgili Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 06/11/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 10 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.