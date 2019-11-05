05 Kasım 2019 Salı 16:31:31 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 16:32:37
LPG fiyatına 10 kuruş zam
LPG otogaz fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı
Konuyla ilgili Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 06/11/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 10 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
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