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28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:04:04 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:04:54

Londra piyasası açıldı! Dolarda son durum

Dolar/TL, hafta sonu Asya piyasalarındaki Çin kaynaklı hareket nedeniyle oluşan flash crash sonrasında iki gündür görece sakin bir seyir izliyor. 6.39'dan 5.80 kadar gerileyen dolar kuru, dün Londra piyasasının açılmasıyla 5.85 üzerine çıktı fakat tutunamadı. 28 Ağustos günü dolar 5.83'lü seviyelerde. Jeopolitik riskler, ABD - Çin ticaret gerilimi izleniyor

Dolar/TL, dün sabah saatlerinde ABD vadelilerin toparlanmasıyla önceki günkü kayıplarını bir bölümünü diğer gelişmekte olan paritelerle birlikte geri aldı.

ABD ve Çin arasındaki tırmanan ticaret gerilimindeki yeni adımlara dair ilk şokun atlatılması ve tarafların diyaloğa açık demeçlerinin ardından hava iyimsere döndü. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Çin'le anlaşma olasılığı bulunduğunu ve Pekin yönetiminin samimi olduğuna inancını ifade etmişti.

İhracat dayalı ekonomisi olan Çin de kur savaşı ve manipülasyonu beklentilerinin dile getirildiği dönemde yuan fiksingi beklentilerin üzerinde yaparak iyimser havaya destek oluyor.

Lakin, yaşanan gelişmelerle dün sabah ilk işlemlerde 5.80'lere inen dolar kuru, Asya kaynaklı 6.39'un görüldüğü gün kapalı olan Londra piyasasının açılmasıyla 5.85 seviyesini test etti ancak kalıcı olamadı. Kapanış 5.82'lerden gerçekleşti.

28 Ağustos gününe dolar/TL 5.83 üzerinde yukarı yönlü başlıyor. Euro 6.45 üzerindeki seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatı dün gördüğü 289 lira üzeri zirveden 1 lira düştü ve 288 TL'den işlem görüyor.

(AA)

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