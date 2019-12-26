'Lojistikte merkez Türkiye'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin bölgesel lojistik üssü olması ve 2053’teki bir trilyon dolarlık ihracat hedefine ulaşılması için, önümüzdeki 30 yıllık süreçte lojistik alanında hayata geçirilecek proje, yatırım ve düzenlemelere dair öncelikleri içeren Türkiye Lojistik Master Planı’nın kapsamı ve detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
SEKTÖR HIZLA GELİŞİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ankara'da bir otelde yaptığı Lojistik Master Planı sunumuna, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Bakan Turhan, “Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede bir lojistik üs olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Sanayi 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşme trendlerinin lojistik sektörünü hızla etkilediğini söyledi.
TAAHHÜT ETTİĞİMİZ ADIM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün tanıtılan Lojistik Master Planı’yla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter’dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, “Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında taahhüt ettiğimiz, Türkiye'yi stratejik konumunun avantajlarını kullanarak, uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme hedefiyle hazırlanan Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı belli oluyor!
- Dolar kritik seviyenin hemen altında
- Ticaret Bakanı Pekcan: Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki projelerinin tutarı 395 milyar dolara ulaştı
- Gaziantep OSB'de çarklar hızlandı
- 15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı