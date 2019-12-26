'Lojistikte merkez Türkiye'

SEKTÖR HIZLA GELİŞİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ankara'da bir otelde yaptığı Lojistik Master Planı sunumuna, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Bakan Turhan, “Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede bir lojistik üs olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Sanayi 4.0, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşme trendlerinin lojistik sektörünü hızla etkilediğini söyledi.

TAAHHÜT ETTİĞİMİZ ADIM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün tanıtılan Lojistik Master Planı’yla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter’dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, “Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında taahhüt ettiğimiz, Türkiye'yi stratejik konumunun avantajlarını kullanarak, uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme hedefiyle hazırlanan Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun” dedi.