Lise öğrencileri 1 haftada 150 ton dezenfektan üretti

Kayseri Kocasinan’da bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, 2017 yılından bu yana, kentteki kamu kurumları için dezenfektan üretiyor. Okuldaki atölyede üretim yapan öğrenciler, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye’de de görülmesi ardından dezenfektan ihtiyacını karşılamak için üretimi artırdı.

2 okul idarecisi, 4 öğretmen ve 20 kimya bölümü öğrencisi, son bir haftada 150 ton dezenfektan üretti. Dezenfektan ürünleri, Kayseri’deki kamu kurumlarının yanında Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Niğde gibi illere de gönderiliyor.





‘AŞIRI TALEP VAR’



Okulun Kimya Bölümü Alan Şefi Mehmet Özbay, okulda yerli ve milli üretim politikası izlediklerini söyleyerek, “Dezenfektan malzemesi üretiminde 20 öğrencimiz çalışıyor. Bunların hepsi de gönüllü olarak çalışıyor. Milli Eğitim başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan siparişler alıyoruz. Dışarıya satışımız da var. Sabah 09.30 gibi çalışmaya başlıyoruz, gece saat 22.00’ye kadar üretim devam ediyor” dedi.

‘540 TON SİPARİŞ ALDIK’



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Gökhan Kolukısa ise, okullarının dezenfektan üretiminde yoğun bir mesai harcadığını kaydederek, “Hem ortam dezenfektanı hem de el dezenfektanı üretiliyor. Bugüne kadar toplam 540 ton sipariş aldık. Bunun 150 tonunu teslim ettik. Çocuklarımız hem yaparak öğreniyor hem de ürettiklerini ülkeye katkı olarak sunuyorlar. Bu bizim için çok değerli. Şehir dışından ürünler talep edildiğinde ise siparişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada tamamen yerli ve milli bir üretim ile bir milli sermaye gerçekleşiyor” diye konuştu.





Meslek liseleri tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı



Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırıyor. Öncelikle temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklanan MEB, 81 ilde 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi. İkinci adımı atarak maske üretimine başlayan ve 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretimi yapan MEB, daha sonra tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimine yöneldi.

Bakanlık, bu konuda Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile çalışarak PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretime geçti.

MEB, bu adımlarına bir yenisini ekliyor. Özellikle sağlık çalışanları için hijyen açısından çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için yatırımlar yapıldı ve üretime başlandı.

Bunun için İstanbul pilot il seçildi ve 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretime geçildi.

Bu okullar, Beşiktaş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy Taşdelen İSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

"Mesleki eğitimde üretim kapasitesi ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor"



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik alanda 54 alan ve 203 dalda eğitim verdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mesleki eğitimde 54 alandaki üretim kapasitemizi ülkemizin ihtiyaçlarına göre hızla seferber ediyoruz. Her alandaki piyasada üretim sıkıntılarına göre destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan tüm ürünlere yönelik mesleki ve teknik eğitimin üretim kapasitesini devreye soktuk. Temizlik ürünlerinin üretiminden sonra cerrahi maske üretimine girdik. Sonra tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimine yöneldik. Bu üç alanda üretim başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bu hafta hijyen için çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladık. Pilot il olarak seçtiğimiz İstanbul'da belirlediğimiz okullarda üretimler başladı. Bu süreçte büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla üretime katılan tüm il müdürlerimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca süreci başarı ile yöneten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.”