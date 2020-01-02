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02 Ocak 2020 Perşembe 14:49:49 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 14:50:59

KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2020 Ocak KYK ne kadar?

Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2020 Ocak KYK ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KYK alan öğrenciler bu ay ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak ödendi. Ocak 2020 itibari ile KYK burs ve kredi miktarları da arttı. KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2020 Ocak KYK ne kadar? sorularının yanıtı haberimizde...

Ocak ayı KYK ne zaman yatacak? 2020 Ocak KYK ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KYK alan öğrenciler bu ay ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak ödendi. Ocak 2020 itibari ile KYK burs ve kredi miktarları da arttı. 

KYK BURS KREDİ MİKTARLARI NE KADARDI?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira. 

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

2020 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
İkiyle bitenler ayın yedisinde
Dörtle bitenler ayın sekizinde
Altıyla bitenler ayın dokuzunda
Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

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