KYK borçları silinecek mi? Bakan Albayrak’tan KYK borçları ile ilgili flaş açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" dedi.
Milyonlarca üniversite öğrencisi, mezunu ve adayı insanın her an aklında olan sorulardan biri KYK borcu konusu. Vatandaşlar hem gündelik yaşamlarında konuşurken hem de internet ortamında KYK borçları silinecek mi? sorusunun yanıtını ararken merakla beklenen ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.
Bakan Albayrak; Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, "Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
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