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11 Aralık 2019 Çarşamba 11:45:47 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:48:40

Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldı

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85 fiziki ilerleme sağlanan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

 İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümde 7 kesimden oluşuyor.      

Yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı olan proje kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'un kuzeyinden geçen 148kilometrelik Odayeri-Paşaköy arası, 26 Ağustos 2016'dan bu yana hizmet veriyor.      

İstanbul'un Avrupa yakasında 3 kesimden oluşan Kınalı-Odayeri arası ana yol ve bağlantı yolu olmak üzere toplam 80 kilometrelik bölüm ile Anadolu yakası, Kocaeli ve Sakarya'dan geçerek 3 kesimden oluşan Kurtköy-Akyazı arasındaki 170 kilometrelik bölümde yapım çalışmalarına devam ediliyor.      

- İstanbul'un çevre illere erişimi kolaylaşacak      

 Otoyol projesinin, İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale kesiminde yapım çalışmaları süren Kınalı-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilmesiyle İstanbul'un çevre illere, Ege ve Akdeniz bölgelerine erişiminde büyük kolaylıklar sağlanacak.      

Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfus oranı yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla, otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata katılması mümkün olacak. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.      

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde inşa edilecek demir yolu sistemiyle Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ulaştırma alternatifleri zenginleşecek. Ulaşım altyapısı gelişen ve büyüyen İstanbul'un, Avrasya bölgesinde sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğini uzun yıllar muhafaza etmesi planlanıyor.      

Ayrıca, projenin inşaat dönemi boyunca, istihdama ve inşaat sektörünün yan dallarına da önemli ekonomik katkılar verilecek.      

- Proje üzerindeki bazı yapılar mühendislik yönünden öne çıkıyor      

Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki bazı özel yapılar da mühendislik yönünden dikkati çekiyor.      

Asma köprü ile eğik askılı köprünün bir kombinasyonu şeklinde tasarlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı özelliği taşıyor. Köprü, 1408 metrelik ana açıklığıyla dünyanın üzerinden raylı sistem geçen en uzun, 322 metreye varan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü olarak literatürde yer alıyor. Kara ve demir yolu şeritlerinin aynı seviyeden geçtiği köprü, estetik yönden de çarpıcı bir tasarıma sahip.      

Otoyolun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı bölümlerinde yer alan dörder şeritli 8 çift tüp tünel, Avrupa'nın en geniş kesitli tünelleri olarak ön plana çıkıyor. Proje bünyesinde (Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı) yer alan ve toplam uzunlukları çift yönde 27 kilometreyi aşan 30 viyadük, çeşitli yapım teknikleri kullanılarak inşa edildi. Söz konusu viyadüklerin inşası sırasında konvansiyonel metotlar haricinde itme-sürme, hareketli iskele sistemi ve dengeli konsol gibi metotlar kullanıldı.      

 Gebze bölgesinde inşa edilen V07 viyadüğü, 130 metre ayak yüksekliğiyle ülkenin en yüksek ayaklı viyadükleri arasında bulunuyor.      

 - 2 tünel ve 52 viyadük tamamlanarak kullanıma alındı      

Otoyol projesi kapsamında, toplam 32 bin 379 metrelik 10 tünel, 56 bin 66 metrelik 69  viyadük bulunuyor. 2 bin 968 metre uzunluğundaki 2 tünel hizmete sunulurken, kalan 29 bin 411 metrelik kesimin 25 bin 108 metresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Viyadük yapım çalışmalarında ise 44 bin 522 metre uzunluğunda 52 adet viyadük tamamlanarak kullanıma alınırken, 11 bin 544 metrelik kesimde çalışmalar devam ediyor.      

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de kapsayan 148 kilometrelik kesimi 26 Ağustos 2016’da açılırken, yapım çalışmalarının 2016'da başladığı diğer kesimlerde bugüne kadar toplam 108,4 kilometre otoyol hizmete açıldı.      

Projenin Asya tarafında yüzde 80, Avrupa tarafında ise yüzde 90 olmak üzere toplamda yaklaşık yüzde 85 fiziki ilerleme sağlandı. 2020'nin ilk yarısında, Avrupa tarafındaki 38,53 kilometrelik kesimin açılarak Avrupa ayağının tamamlanması, yılın ikinci yarısında ise Asya tarafındaki kalan son 103,45 kilometre otoyolun peyderpey trafiğe açılması öngörülüyor.      

Ayrıca, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı bölümlerinde 143 köprü, 73 üst geçit, 96 alt geçit, 599 menfez inşa ediliyor. Bunun yanı sıra toplam 46 yüksek standartlı kavşağın da inşası gerçekleştirilecek.      

Otoyol güzergahında bulunan yerlerde hava kalitesi, gürültü ölçümleri, su ve toprak kalitesi ölçümleriyle fiziksel çevre çalışmaları yapılıyor.      

- Sakarya Nehri üzerine özel köprü inşa ediliyor     

Gelecek yılın sonunda tamamı açılması beklenen otoyol, Sakarya Nehri'ni Rüstemler mevkisinde Türk mühendislerce hazırlanan ve özel bir inşa metodu olan dengeli konsol sistemiyle 260 metre orta açıklıklı köprü sayesinde geçecek.   

(AA)  

 

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