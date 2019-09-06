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06 Eylül 2019 Cuma 12:00:16 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 12:03:57

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamları iyileşecek." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2019'un Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörüldüğü üzere dengelenme yılı olduğunu belirterek, ana önceliklerinin reel ekonomiyi desteklemek ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. 

Uyan, döviz kurlarının bu süreçte yukarıda olmasının ülkenin ihracatını olumlu etkilediğini ve turizm gelirlerini artırdığını anımsatırken ihracat ve istihdamı tetikleyici sektörlerin fonlanmasına katkı sunmayı ve proje finansmanlarında daha fazla yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemelere yönelmesi ve bankacılık sektöründe görülen yatay seyrin yılın ikinci yarısında tekrar artış trendine girmesinin beklendiğinin altını çizen Uyan, "İhtiyacımız olan ekonomik toparlanma sürecine, gelişmiş ekonomilerdeki sıkı para politikalarından geri adım atılması yönünde gelen sinyallerin de destek vereceği bir yıl geçirmemiz muhtemel gözüküyor." dedi.

Uyan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aracılık ettiğimiz altına dayalı kira sertifikasının yanı sıra ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla başlattığımız ihracat destek paketi, turizm sektörüne destek olmak amacıyla işletmelere yönelik oluşturulan ayrıcalıklı finansman paketi gibi KOBİ’lere yönelik pek çok ürün ve hizmetimiz yalnızca bu yıl hayata geçirdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Leasing, dış ticaret finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmaları artırmayı önceliyoruz."

"Hem bireysel fonlama hem fon toplama maliyetlerinde trend aşağı doğru"

Ufuk Uyan, bankacılık sektörünün büyümesinin sermayelerin de büyümesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Türk bankacılık sektörünün önceki kriz dönemleri sonrasında oluşturulan sağlam yapısının sermaye ihtiyacını çok gerekli kılmadığını dile getiren Uyan, "Mevcut ekonomik konjonktür sebebiyle acilen ekstra sermaye gereksinimi doğması gibi bir durumun uzağındayız. Ödeme güçlüğü çekebilecek KOBİ’lerimizin yalnızca bankalar değil KGF destekli kredi paketleriyle devlet de yanında yer alarak NPL yönetimi konusunda oldukça önemli bir desteği sağlamış oldu. Mart başında açıklanan KOBİ Değer Kredisi kampanyasının ikincisine Kuveyt Türk olarak biz de iştirak ettik." diye konuştu.

Uyan,temmuz sonu itibarıyla KGF kapsamında KOBİ'lere 900 milyon TL’lik finansman desteği sağladıklarını anlattı.

Güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle, gelecek dönemde enflasyonda düşüş beklentisinin hemen her kesimde arttığını kaydeden Uyan, "Biz de bu yönde bir beklenti içerisindeyiz ki düşen enflasyona ilaveten düşen Fed faizlerinin de etkisiyle hem bireysel fonlama maliyetlerinde hem fon toplama maliyetlerinde trend aşağı doğru gitmektedir." ifadelerini kullandı.

Uyan, finansal projeksiyonlarında YEP’te belirtilen öngörü ve hedeflere yakın beklentiler üzerinden hareket ettiklerini söyledi.

Beklentilerini değiştirmek için bir sebep görmediklerini belirten Uyan, "Özellikle enflasyonda gerileme beklentisi, cari açığın mayıs itibarıyla aylık bazda cari fazlaya dönmüş olması ve beklenti anketlerindeki pozitif yönlü hareketlenme dikkate alındığında beklentilerimiz çerçevesinde devam etmeyi düşünüyoruz. Cari açığın azaldığı bir dönemin bizi beklediğini ve yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamlarının iyileşeceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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