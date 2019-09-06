Kuru üzümde ihracat ilk kez yarım milyar doları aştı

  • Bist 100
    99491.8
  • Dolar
    5,7155
  • Euro
    6,3056
  • Altın
    275,9040
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman? Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman?
Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun
Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu
Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür, bu bir gerçek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür, bu bir gerçek
Kayısı çekirdeği fiyatları arttı Kayısı çekirdeği fiyatları arttı
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor
Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor
Güç, adalet ve iyilik timsali: Ertuğrul Gazi Güç, adalet ve iyilik timsali: Ertuğrul Gazi
Ersun Yanal, iddialı konuştu: Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz Ersun Yanal, iddialı konuştu: Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz
Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısında 30 milyona ulaştı İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısında 30 milyona ulaştı
Messi'nin Barcelona ile yaptığı sözleşmeye “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesi eklettiği ortaya çıktı Messi'nin Barcelona ile yaptığı sözleşmeye “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesi eklettiği ortaya çıktı
Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Libya'da UMH'nin Terhune planı ve doğu cephesinin kaderi Libya'da UMH'nin Terhune planı ve doğu cephesinin kaderi
Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız
Merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Haşdi Şabi'den 'hava kuvvetleri kurma kararına' yalanlama Haşdi Şabi'den 'hava kuvvetleri kurma kararına' yalanlama
Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü
Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncu kadrosu Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncu kadrosu
Kardeşini aradığı 18 yıl boyunca 18 kişinin bulunmasını sağladı Kardeşini aradığı 18 yıl boyunca 18 kişinin bulunmasını sağladı
Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak: Hint düğünü için 12 kat fazla harcama yapıyorlar Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak: Hint düğünü için 12 kat fazla harcama yapıyorlar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 12:05:29 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 12:06:28

Kuru üzümde ihracat ilk kez yarım milyar doları aştı

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 516 milyon 200 bin dolara yükseldi.

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da, bu sezon ürün fiyatında ve ihracatta yaşanan pozitif gelişmeler üreticiyi de ihracatçıyı da sevindirdi. 

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2018'den sezonun sona erdiği 31 Ağustos 2019'a kadar olan bir yıllık dönemde 99 ülkeye 516 milyon 200 bin dolar değerinde 252 bin ton kuru üzüm ihraç etti. Bu sezonki ihracat değeri, bir önceki sezona kıyasla yüzde 14 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde en fazla üzüm ihracatı 141,8 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldı. Bu ülkeyi 58,6 milyon dolarla Almanya ve 52 milyon dolarla Hollanda izledi.

Avrupa Birliği'nden 26 ülke, Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 77'sini karşıladı. 26 AB ülkesine 399,8 milyon dolarlık satış yapıldı.

"Sektörün başarısı"

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru üzüm ihracatında 500 milyon dolarlık ihracatın sektörün başarısı olduğunu ve başarının üreticinin, işletmecinin ve ihracatçının uyumlu çalışması ile sağlandığını söyledi.

Son 3 yılda yapılan üreticiyi bilinçlendirme çalışmaları ve üzüm işletmelerindeki teknoloji yatırımlarıyla Türk üzümündeki kalitenin arttığını, bu sayede yüksek rekoltenin kaliteyle birleşmesiyle Türkiye'nin kuru üzümde dünyada lider olduğuna dikkati çeken Özkasap, "Dünyada bizim üzümümüz kalitesiyle tescillenmiştir. Bizim Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü olarak tescillediğimiz bu ürünümüz kendini ispat etmiştir." dedi.

Özkasap, Türkiye'nin kuru üzümdeki ihracatının arkasında ciddi bir başarı hikayesi yattığını dile getirerek, "Bu başarı hikayesi birlik ve beraberlikle oldu. Üreticilerimizin işletmelerimize olan güveni, işletmelerimizin üreticilerimizle birlikte ortak yaptığı çalışmalara gerçekten takdire şayan. Türkiye'de ticarette çek ve senetin çok da güvenli bir araç olmadığı dönemde üzüm üreticilerimiz ile tüccarlarımız arasında örnek bir diyalog ve güven var." diye konuştu.

Kuru üzüm ihracatında 1 Eylül itibarıyla yeni sezonun başladığını hatırlatan Özkasap, son yılların en verimli ve kaliteli sezonunun yaşandığını, bölgesel don ve dolu zararının dışında Manisa genelinde ciddi bir sorunla karşılaşmadıkları için yeni sezonda ihracatta yeni bir başarı hikayesi yazacaklarına inandıklarını kaydetti.

Başarıda birlik ve beraberlik vurgusu

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de Türkiye'nin bu sezon kuru üzüm ihracatında bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 10 azalma yaşanırken değer bazında yüzde 14 artış sağladığına dikkati çekerek, "Kuru üzümde ihracat tarihimizde ilk kez yarım milyar dolar sınırını geçtik. Bu sezon değer artışını çok iyi yakaladık, bu başarının arkasında birlik, beraberlik ve algı yönetimi ile panik yapmadan ticaret yapmak yatıyor." diye konuştu.

Celep, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "10 liranın altında üzüm olmayacak" açıklaması neticesinde üzümün değerini koruduğuna işaret ederek, "Artık Tariş ve TMO'nun da alımlara başlamasıyla artık bu iş daha çok rayına oturacak. Her zaman söylüyoruz ihracatta üzümün tonu 2 bin dolardan aşağı olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

İhracatta yakalanan 500 milyon doların önemli bir kilometre taşı olduğuna işaret eden Celep, "500 milyar dolar artık bizim için sürekli egale edeceğimiz baraj oldu. Çünkü bu yıl 300 bin ton rekoltemiz var. Geçen yıl daha az bir rekoltemiz vardı. Bu sezon, 500 milyon doların üzerine çıkma iddiamız var." dedi. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ