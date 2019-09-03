03 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 00:42:53
Kuru üzüm üreticisine alım müjdesi
Türkiye’nin ihracatında dünya çapında söz sahibi olduğu çekirdeksiz kuru üzümde, 2019 yılı için alım fiyatı belli oldu.
TMO tarafından hazırlanan kuru üzüm alımı karar teklifi, dün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Hem TMO hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzümün fiyatının, 9 numara için 10 lira olacağı açıklandı. Manisa Ticaret Borsası’nda yapılan toplantıda “çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO tarafından müdahale edileceği bildirildi.
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