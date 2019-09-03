Kuru üzüm üreticisine alım müjdesi

TMO tarafından hazırlanan kuru üzüm alımı karar teklifi, dün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Hem TMO hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzümün fiyatının, 9 numara için 10 lira olacağı açıklandı. Manisa Ticaret Borsası’nda yapılan toplantıda “çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO tarafından müdahale edileceği bildirildi.