Kuru kayısı ihracatı 11 ayda 231 milyon dolar gelir getirdi

Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında dış satım hızla sürüyor.

Kentten bu yılın 11 ayında 231 milyon dolar karşılığı 89 bin ton kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılı 95 bin ton kuru kayısı ihracatıyla tamamladıklarını, bu yıl ise 100 bin tona ulaşmayı beklediklerini söyledi.

"Kasım ayı sonu itibarıyla 89 bin ton ihracat gerçekleştirerek, 231 milyon dolar gelir elde ettik." diyen Özcan, şöyle konuştu:

"Son 3 yıldır kayısı fiyatları ve ihracatında paralellik söz konusu. Bu, üretim kapasitemizin ihracat kapasitesiyle orantılı gitmesinden kaynaklanıyordu. Bizim için iyi bir gelişme çünkü sektör istikrarlı ürünler konusunda çok daha duyarlı. Fiyat ve üretim istikrarı önemli. Üretim maliyetlerinin artışına paralel, üreticilerin fiyat artışı beklemesi çok doğal."

Özcan, "İhracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin tonluk artış söz konusu. İnşallah yıl sonu itibarıyla bu rakam 100 bin tona tamamlanacak. Ortalama çıkış rakamlarımız 2 bin 600 dolarlarda. Kayısının muadili olan ürünlerde, kuru incir ve üzümde mahsulün bol olması kuru kayısıyı etkiliyor." dedi.

Çin'e 4 bin ton ürün satılması hedefleniyor



Kuru kayısı ihracatında yeni pazar arayışının sürdüğünü, bu kapsamda Çin'e yapılan kuru kayısı ihracatında ciddi artış olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Çin de bu yıl ihracatta önemli bir noktaya geldi. Çin'e 600 tonla başlayan bugün 2 bin tonu geçmiş bir ihracat söz konusu. 2020 yılında bu çıtayı 4 bin tonla taçlandıracağız. Bu yıl naturel üretimde ürünün az olmasından kaynaklı sıkıntı yaşadık. Eğer 2020 yılında naturel üretimimiz arzu ettiğimiz noktaya gelirse Çin'e ihracatımızın 4 bina ton yaklaşacağını düşünüyoruz."

(AA)