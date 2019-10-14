Kuru incirde müdahale alımı

Türkiye'nin üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde dış piyasa talebi yüksek olmasına rağmen fiyatların düşmesi üzerine, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alımı kararı vermesi, üreticinin yüreğine su serpti.

Üreticinin sigortası

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Kuru incirde 200-330 milyon dolar arasında ihracatımız var. TMO müdahale etmeseydi bu rakamları yakalamak daha güç olacaktı. TMO, incir üreticisinin sigortası oldu. Hem incir üreticisi hem de ülkemiz kazandı” diye konuştu.

Oyunları bozuldu

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu da, “İyi giden fiyatlar birden düştü. Bunda 'çengelci' dediğimiz fırsatçı aracıların etkisi büyüktü. Kendilerine göre fiyat dengesi kurmaya çalışıyorlar ama TMO'nun bu hamlesi çengelcilerin oyununu bozdu” değerlendirmesinde bulundu.