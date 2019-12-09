Küresel silah sanayisi 2018 yılın da büyüdü

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Çin şirketleri hariç, sektördeki en büyük 100 şirket 2018'de 420 milyar dolar silah ve askeri hizmet satışı yaptı.

Buna göre, en büyük 100 şirket, geçen yıla göre yüzde 4,6, raporun tutulmaya başladığı 2002'den itibaren yüzde 47 daha fazla silah ve askeri hizmet satmış oldu.

Listenin tepesinde ABD şirketleri bulunuyor

2002'den bu yana ilk defa 100 şirketin ilk beş sırasına ABD şirketleri yerleşti. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics firmalarından oluşan şirketler, 148 milyar dolarlık cirolarıyla listedeki tüm ülkelerin yaptığı satışların yüzde 35'ini gerçekleştirdi.

Listede bulunan ABD'li toplam 43 şirket, 2018'de 246 milyar dolarlık silah satışı yaparak, geçen yıla göre 2 puanlık artışla tüm satışların yüzde 59'unu karşıladı.

Diğer yandan, ABD silah endüstrisinde 2018'de silah şirketleri arasında birleşme eğilimi görüldü. Örneğin ilk 5'teki Northrop Grumman ve General Dynamics şirketleri daha küçük firmaları satın alarak bünyelerine kattı.

Rus şirketlerin satışlarında cüzi düşüş

Küresel silah endüstrisinde 2018'de ABD şirketlerinin ardından ikinciliği Rus şirketler elde etti. Rus şirketleri, 2017'de tüm satışların yüzde 9,7'sini karşılarken, 1,1 puanlık düşüşle bu rakam 2018'de yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

İlk 100'de yer alan 10 Rus şirketi, 2018'de 36,2 milyar dolarlık silah satışı yaparak, 37,7 milyar dolar satış yaptığı 2017'ye göre yüzde 0,4'lük bir düşüş görmüş oldu.

- İngiltere halen Avrupa'nın 1 numarası

Avrupa'dan ilk 100'e giren ülkelerin sayısı geçen yıla göre 3 artarak 27'ye çıkarken, bu şirketler 2018'de önceki yıla göre yüzde 7,48 artışla toplamda 102 milyar dolar değerinde silah sattı.

Bu 27 şirket, 2017'ye göre 0,5 artışla 2018'de ilk 100'ün toplam satışının yüzde 24,3'ünü karşıladı.

İngiltere 2018'de 35,1 milyar dolar silah satarak önceki yıla göre yüzde 4,8 düşüş kaydetse de Avrupa'da bir numaralı silah üreticisi olmayı sürdürdü. BAE Systems adlı İngiliz şirketi, 2017'ye göre yüzde 5,2 düşüş yaşasa da 21,2 milyar dolarlık satışla ABD'li şirketlerin ardından dünyanın en büyük silah üreticisi olma konumunu korudu.

İlk 100'de yer alan 6 Fransız şirketi, 2018'de 23,2 milyar dolarlık satış yaparak satışların artırırken, Alman şirketlerinin satışları yüzde 3,8 düştü.

Türk şirketleri ilk 100'deki yerini korudu

Listeye geçen yıl girmeyi başaran ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl da listedeki yerlerini korudu.

İki şirketin satışları toplamda yüzde 22 artarak 2,8 milyara ulaştı.

Listede ABD'den 43, Avrupa'dan 27, Rusya'dan 10, Japonya'dan 6, İsrail, Hindistan ve Güney Kore'den 3'er, Türkiye'den 2, Avustralya, Kanada ve Singapur'dan birer şirket bulunuyor.

Raporda, güvenilir olmayan istatistikler nedeniyle Çin şirketlerinin satışlarına ilişkin bilgi yer almıyor.

SIPRI, kurulduğu 1966'dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.

AA