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17 Ekim 2019 Perşembe 10:24:05 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:28:38

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün ABD'de hareketlenen veri gündemi, devam eden ticaret müzakereleri ve açıklanan şirket bilançoları takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan perakende satışlar verisinin eylülde düşüş kaydetmesi sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. 

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının zayıflaması ve açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını dile getirdi. 

Bugün sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, ticaret müzakereleri ve şirket bilançolarının da takip edileceğini bildirdi. 

Avrupa tarafında, bugün Brüksel'de başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışı gündemin odağına yerleşti. Dün açıklanan Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,8 artış ile beklentilerin altında kalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında sakin bir seyir izlenirken, altın ve petrol fiyatlarının da yatay hareket ettiği görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi. 

Yurt içinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkiler gündemin odağındaki yerini koruyor. Dün 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 94.137 puandan tamamladı. 

Dün yüzde 0,5 düşüşle 5,8870'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8850 seviyesinde yatay seyrediyor. 

Analistler, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Bugün ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 

11.30 İngiltere, eylül ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

15.30 ABD, ekim ayı Pihiladelphia Fed iş dünyası iyimserlik endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

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