  • Bist 100
    99957.9
  • Dolar
    5,8683
  • Euro
    6,4699
  • Altın
    284,0690
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Arda Turan ve Mustafa Ceceli eşleriyle yemekte: 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun' Arda Turan ve Mustafa Ceceli eşleriyle yemekte: 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun'
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
Camilerde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Camilerde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Türkiye'den tokat gibi mesaj! Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi mesaj! Uçaklar uçamaz diyorlardı...
Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı
Barış Pınarı Harekatı ile birlikte CNN sahaya inip Türkiye'ye saldırı başlattı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte CNN sahaya inip Türkiye'ye saldırı başlattı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor
Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi
DHMİ müfettiş yardımcısı alacak DHMİ müfettiş yardımcısı alacak
Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı
Son Dakika: 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında
Muhalefetten Mustafa Cengiz'e seçim çağrısı geldi Muhalefetten Mustafa Cengiz'e seçim çağrısı geldi
Şenol Güneş: 'İşi ilk yarıdan bitirelim' Şenol Güneş: 'İşi ilk yarıdan bitirelim'
Trabzonspor'u yabancı futbolcuları taşıyor Trabzonspor'u yabancı futbolcuları taşıyor
Ahmet Ağaoğlu: 'Başarının tadını çıkaralım' Ahmet Ağaoğlu: 'Başarının tadını çıkaralım'
ABD'nin emriyle PKK/YPG'ye az para yollamayan BAE ve Bahreyn, Türkiye'yi kınadı ABD'nin emriyle PKK/YPG'ye az para yollamayan BAE ve Bahreyn, Türkiye'yi kınadı
Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama  Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama 
Fenerbahçe iki genç yıldızın peşinde Fenerbahçe iki genç yıldızın peşinde
Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor Trump: Çin ticaret anlaşması yapılmasını ABD'den çok istiyor
Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti Terör örgütü PYD ilk bombardımanda dağıldı: 200'den fazla terörist firar etti
YPG'den yeni cephe açma çabası YPG'den yeni cephe açma çabası
MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika: 'Barış Pınarı Harekatı'nda son durum Son Dakika: 'Barış Pınarı Harekatı'nda son durum

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ekim 2019 Perşembe 09:39:17 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:40:10

Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dün pay piyasalarının genel olarak pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Çinli teknoloji devi Huawei firmasına ilişkin yaptırımların gevşetilebileceği haberlerinin de gündeme geldiğini anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin bugün ve yarın piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarında, ticaret politikası belirsizliğine atıfta bulunularak ekonomide aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 yükseliş kaydetti.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Brexit kördüğümü ve siyasal belirsizlikler devam etse de artan küresel risk iştahı ve etkisini artıran tepki alımlarıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle bugün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Asya piyasalarında, yuanın dolar karşısında değer kazanması dikkati çekti. Çin’deki bir haftayı aşan resmi tatil arasına 7,1484 seviyesinden giren dolar/yuan paritesi bugün 7,10 sınırına kadar geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı ifade edildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Dün etkisini artıran satışlarla yüzde 2,17 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü, 6 Eylül'den bu yana ilk kez 100.000 puanın altında tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 5,8708'den kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8770 seviyesinde işlem görüyor.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkisini kısa süreli olmasının beklendiğini, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme geleceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna değinerek, dolar/TL'de ise 5,89 ve 5,92 dirençlerinin takip edileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ