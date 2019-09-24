Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankaları toplantılarının gündemin odağında yer aldığı geçen haftanın genelinde negatif seyreden borsalar, bu hafta açıklanan makroekonomik veriler ve ticaret gelişmelerine bağlı olarak karışık bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan eylül ayı imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına karşın pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Analistler, dün ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası akşam saatlerinde taraflardan gelen karşılıklı açıklamaların risk iştahını artırabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki söylemleri nedeniyle makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin de arttığını ifade etti.

ABD'de dün akşam, Çinli heyetin ticaret müzakereleri için 7 Ekim'de ABD'ye geleceği ve Çin’in de ABD’den soya fasulyesi ithalatı için firmalara muafiyet vereceği yönündeki haberlerin bu konudaki iyimserliği tekrar artırabileceğini kaydeden analistler, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'ndan gelecek haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa tarafında, imalat PMI verilerindeki düşüşün sürmesi ile borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi PMI, Brexit belirsizliği, otomotiv sektörü görünümünün olumsuz olması ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle eylülde 41,4 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Dün resmi tatil olması dolayısıyla yeni haftaya bugün başlayan Japonya borsası, açıklanan imalat sanayi PMI verisinin düşüşünü devam ettirmesine karşın artan küresel risk iştahı ile kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün düşüşünü üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 azalışla 100.021 puandan tamamladı. Dün 5,74'ün üzerini görmesinin ardından düşüşe geçen ve bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5,7176'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7040 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, BM 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıkların bugün pozitif bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,70 desteğinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,7450'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, eylül ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo endeksleri

16.00 ABD, temmuz ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, eylül ayı Richmond Fed imalat endeksi

17.00 ABD, eylül ayı tüketici güven endeksi