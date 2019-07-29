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29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30:05 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30:36

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, 31 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının kritik faiz kararına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan kritik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak. Kararları çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. 

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın öncü verilerin imalat ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyon riskinin halen düşük olması edeniyle Fed'in faiz indirimine gideceğini belirtiyor.

Fed'in kararının ardından Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarında, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında bu hafta tekrar başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların gündeminde bulunduğunu kaydetti.

Cuma günü ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken, 10 yıllık tahvil faizleri Fed kararı öncesi yüzde 2,05-2,10 bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de yeni hükümetin belli olması sonrası Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesi, avro ve sterlin üzerinde baskı oluşturuyor. Sterlin/dolar paritesi 1,1261, avro/dolar paritesi de 1,1102 ile Mart 2017'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Siyasi belirsizlikler ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere karşın pay piyasaları, zayıf para birimleri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylülde başlaması beklenen teşviklerinden destek buluyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti.

Hong Kong'da, Çin'e suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolar artarak devam ediyor. Protestolara ilişkin tedirginliklerle bugün Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan Asya borsalarında, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimi sonrası yükseliş trendi içinde hareketini sürdüren BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,97 değer kazanarak 102.837 puanla marttan bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü yüzde 0,5 azalışla 5,6719'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6670 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt dışında ABD ve Çin arasında başlayacak ticaret müzakereleri ile Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise TCMB Başkanı Murat Uysal'ın 31 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı temmuz ayı Enflasyon Raporu’nun gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,6420 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

(AA)

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