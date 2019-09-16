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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:20:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:20:37

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının faiz kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı takip edilecek.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında petrol fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 11 artışla 68,6 dolara kadar çıkarken, altının ons fiyatı da artan tedirginliklerle yüzde 1 yükselerek 1.500 dolar üzerinde dengelendi. Ons altın, geçen hafta düşüş eğiliminde hareket ederek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.489 dolardan kapanış yapmıştı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik risklerin Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin piyasalarını açılışta negatif etkileyebileceğini belirterek, bununla birlikte ABD ve Suudi Arabistan tarafından gelen açıklamaların olumsuz etkiyi hafifletebileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada saldırı sonrası kesintiye uğrayan petrol üretiminin yaklaşık üçte birinin, bugün yeniden başlatılabileceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini aktardı.

Bu hafta ABD'de yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak FOMC toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, ayrıca perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararlarının da takip edileceğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,14 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, artan petrol fiyatları ve açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin yıllık yüzde 4,4 artışla beklentilerin altında kalması sonrası Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, geçen hafta Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 16,50'ye çekmesinin etkisiyle Türk Lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlendi. Haftalık bazda dolar/TL yüzde 0,5 gerilerken, BIST 100 endeksinin yükselişi yüzde 4’ü aştı. Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, günü 103.072 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta merkez bankalarının kararlarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da ZEW endekslerinin veri takviminde öne çıktığını bildirdi.

Fed'in çarşamba günü politika faizinde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç, 101.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,65-5,75 bandının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı ciro endeksleri

11.00 Türkiye, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi

(AA)

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