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20 Kasım 2019 Çarşamba 09:12:17 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:13:06

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar, dün genel olarak pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed'in ekim ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar yatırımcıların odağında olacak. FOMC'nin 30 Ekim'deki toplantısında faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75-1,50 aralığına çekildi. Analistler, faiz indirimine rağmen karar metnini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını şahin olarak değerlendirirken, toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

ABD ile Çin arasında gelecek ay ticaret anlaşması imzalanabileceğine ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çinli Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans süresini 90 gün daha uzatması pay piyasalarında olumlu havanın devamını sağladı.

Dün ABD'de ekim ayı inşaat izinleri aylık yüzde 5 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, New York Fed Başkanı John Williams yaptığı konuşmada küresel faktörlerin ekonomiyi beklentinin üzerinde yavaşlatması durumunda faiz indiriminin düşünülebileceğini ifade etti.

Ayrıca ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumların üçüncü gününde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yardımcılarından Jennifer Williams ve ABD'li üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ifade verdi. Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda minik fırıldak Adam Schiff tarafından yürütülen düzmece bir mahkeme var. Bizim ortada avukatımız, şahidimiz yok. Yine de bu soruşturmayı izledim. Cumhuriyetçiler bu soruşturmayı öldürüyor. İyi iş çıkarıyorlar çünkü bu soruşturma bir sahtekarlık." ifadelerini kullandı.

Bugünkü Fed tutanakları öncesi, dün New York borsasında tarihi zirveden gelen kar satışları ile Dow Jones endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle tamamlarken, S&P 500 endeksi günü yüzde 0,06 düşüşle tarihi zirve olan 3.120 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak rekor seviyesi olan 8.571 puandan tamamladı.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 düşüş kaydetti.

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da ihracat piyasa beklentilerinin üzerinde gerilerken kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile yatırımcısına kazandıran BIST 100 endeksi, dün 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 107.769,77 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazancıyla 107.528,68 puandan tamamladı.

Analistler, endekste 106.000-107.000 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik destek bölgesi olduğunu vurgulayarak, 107.000'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 108.000'in direnç konumuna geleceğini ifade etti.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7115 seviyesinde dengelendi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Almanya, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, MBA mortgage başvuruları

17.30 Türkiye, ekim ayı Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

22.00 ABD, Fed Toplantı Tutanakları

(AA)

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