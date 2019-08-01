Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

  • Bist 100
    101377
  • Dolar
    5,5995
  • Euro
    6,1923
  • Altın
    254,0900
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu
Hollanda'da burka yasağı yürürlükte Hollanda'da burka yasağı yürürlükte
YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman?
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Bu hafta 6 film vizyona girecek Bu hafta 6 film vizyona girecek
Trump, 25 baz puan faiz indiren Fed'e yine çıkıştı: Hayal kırıklığı! Trump, 25 baz puan faiz indiren Fed'e yine çıkıştı: Hayal kırıklığı!
ABD, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti ABD, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti
ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham'dan Suudi yönetimine karşı yeni tasarı ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham'dan Suudi yönetimine karşı yeni tasarı
Gözler bu toplantıda! Terfiler masada Gözler bu toplantıda! Terfiler masada
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak
İğrenç olayı duyan kalabalığın gözü döndü! Dövüp bıçakladılar İğrenç olayı duyan kalabalığın gözü döndü! Dövüp bıçakladılar
PMYO başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? PMYO polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! PMYO başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? PMYO polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı!
AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı
ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı
ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyeti süresini 90 gün uzattı ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyeti süresini 90 gün uzattı
Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
Yüzyılın Anlaşması planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak Yüzyılın Anlaşması planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı! Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara'da sağanak bekleniyor Marmara'da sağanak bekleniyor
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ skandalı! Maaşların yarısı örgüte gitmiş CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ skandalı! Maaşların yarısı örgüte gitmiş
ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı
Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü
Antalya'da 22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor Antalya'da 22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:32:33 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:33:40

Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

Fed'in faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın söylemlerinin kafaları karıştırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin kafaları karıştırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Fed, 11 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği faiz indirimi ile politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çekti. Beklentiler paralelinde olan bu karara karşın özellikle Fed Başkanı Powell'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası pay piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde yükseliş görüldü.

Fed'in karar metninde ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtilirken, komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Fed Başkanı Powell ise alınan kararın uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olmadığını vurguladı. Faiz indiriminin, enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazanmasına yardımcı olmak amacıyla alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Powell, "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının gelecek dönem para politikası ile ilgili belirsizlikleri artırdığını belirterek, buna bağlı olarak dolar endeksinin 98,9 ile Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Fed sonrası New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2 sınırına kadar indikten sonra yüzde 2,04 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, Fed öncesi kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,1 büyüdü ve bölgede yıllık enflasyon yüzde 1,1'e geriledi. Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüş kaydetti.

Fed sonrası başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülke tahvillerinin faizleri ise tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüzde eksi 0,443'ü görmesi sonrası yüzde eksi 0,439 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya tarafında açıklanan veriler, Japonya ve Çin'de imalat sanayisindeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Fed'den gelen açıklamaların ardından dolardaki değerlenmeye paralel gerileyen altının ons fiyatı, dün akşamki düşüşünü bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda 1,407 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı, dün Fed öncesi 1.434 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Fed öncesi düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 azalışla 102.082 puandan tamamlarken, Fed sonrası uluslararası piyasada yükselen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 azalışla 5,5700 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fed sonrası Brezilya Merkez Bankasının da politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 6'ya çektiğini anımsatarak, Powell'ın açıklamalarına karşın piyasalardaki faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerinin gücünü koruduğunu söyledi. Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapacağı beklentilerinin yüzde 60 seviyesinde olduğuna dikkati çeken analistler, yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi PMI

14.00 İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, temmuz ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, haziran ayı inşaat harcamaları

(AA)

Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
CHP'li başkan hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede
Besle kargayı oysun gözünü! Suriye'de bir ilk oldu
Doğu Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya hazırlanıyorlar
Aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Verdiğin sözü tut diyemedi! İşçiler ve aileleri umurlarında değil
Hadlerini aştılar
CHP'li başkan dolandırıcılıktan hapiste
Başarı hikâyesi! 5 Yıldızlı dengelenme...
Kısmetsiz Can Yaman
12 bin sağlık memuru alınacak! Başvurular 7 Ağustos’ta
Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi
Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu
ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
Şakaysa hiç komik değil... İmamoğlu: Bana tatil yakışıyor!
Dünya onu konuşuyordu... Prenses ilk kez görüntülendi
ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu
Fed faizi indirdi!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ