Küresel piyasalar Asya'daki 'virüs' nedeniyle tedirgin

Çinli yetkililerin, Vuhan kentinde SARS benzeri virüsten etkilenenlerin sayısının 100’ü geçtiğini açıklaması sonrası bugün Asya piyasalarında ilaç sektörü dışında kalan şirket hisselerinde sert düşüşler görülüyor.

Virüse ilişkin endişeler nedeniyle aralarında Tayland ve Japonya'nın da olduğu bazı Asya ülkelerinde ve ABD'deki bazı havalimanlarında, Vuhan ve iç bölgelerindeki diğer merkezlerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandı. Tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgının, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan SARS salgınını hatırlatması nedeniyle endişeye yol açıyor.

Asya'da sağlık konusundaki tedirginliklerin yanı sıra dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Hong Kong'un kredi notunu "AA2"den "AA3"e düşürmesi de Asya borsalarını negatif etkileyen bir başka gelişme oldu.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası artan küresel tedirginliklerle Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksindeki değer kaybı yüzde 2'yi aşarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,2 geriledi.

Altının ons fiyatı, artan tedirginliğin güvenli liman arayışlarına neden olması sonrası yükselişini sürdürerek 1,569 dolara kadar çıktı.

BoJ bugünkü kararında çok gevşek para politikasına sadık kalacağını belirterek, beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranını yüzde -0,1 ve 10 yıllık devlet tahvili faiz hedefini yüzde 0 olarak korudu. BoJ, nisanda başlayacak mali yıl için büyüme tahminini ise 0,7'den yüzde 0,9'a yükseltti.

Dün resmi tatil nedeniyle ABD pay piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, Avrupa pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Yurt içinde ise borsada 2 yıl aradan sonra geçen hafta başlayan rekorlar yeni haftaya da taşındı. BIST 100 endeksi dün 122.926 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kırarken, kapanış rekorunu da 122.620 puana geliştirdi. Dün yüzde 0,5 yükselişle 5,9185'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9290 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 değerlendirme toplantısında, enflasyonla mücadelenin 2020'de etkin bir şekilde sürdürüleceğini vurgulamasının, piyasa faizlerinin düşmesini, pay piyasalarında alışların güçlenmesini sağladığını ifade etti. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 10,23 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, Çin'deki gelişmeler ve Trump'ın yargı sürecinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, düşüşlerde 120.000'in destek konumuna gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, aralık ayı işsizlik verileri

13.00 Almanya, ocak ayı ZEW endeksleri

(AA)